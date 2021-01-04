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HaberlerTelevizyonSefirin Kızı bu akşam neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm neden yayınlanmadı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zama

Sefirin Kızı bu akşam neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm neden yayınlanmadı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi, takipçileri tarafından merak ediliyor. Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen Sefirin Kızı dizisini Star TV yayın akışında göremeyen takipçileri Sefirin Kızı yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırıyor. Sefirin Kızı neden yok? Bu akşam Sefirin Kızı yeni bölüm neden yayınlanmadı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

04.01.2021 - 18:02 | Güncelleme: ABONE OL
Sefirin Kızı bu akşam neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm neden yayınlanmadı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zama

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin rol aldığı Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisi araştırılıyor. Sefirin Kızı neden yok? Bu akşam Sefirin Kızı yeni bölüm neden yayınlanmadı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

BU AKŞAM SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?

Yeni yıl sebebiyle televizyon ekranlarında yaşanan yoğunluk dizilere de yansıdı. Yılbaşı haftasında dizi oyuncularının tatilde olması ya da yılbaşı programlarının yoğunluğu sebebiyle bir çok dizinin yeni bölümü yayınlanmıyor. Kanal yönetimi ve dizi ekibinden resmi bir açıklama gelemese de Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümünün de de yılbaşı programı yoğunluğu sebebiyle yayınlanmadığı düşünüyor.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı henüz yayınlamadı Ancak Sefirin Kızı yeni bölümünün 11 Ocak’ta ekrana gelmesi bekleniyor. olması bekleniyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI 4 OCAK 2021

07:00 Mesut Yar ile Bugün

10:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz tekrar

18:30 Star Ana Haber

20:00 Görevimiz Tehlike Yansımalar

23:00 Görevimiz Tehlike Yansımalar özeti

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