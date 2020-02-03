03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sefirin Kızı 6. son bölüm geçen hafta ekranlara geldi. Sefirin Kızı'nda, Nare'ye saldıranların kimlikleri ortaya çıktı ve olayda Menekşe'nin abisinin parmağı olduğu anlaşıldı. Nare'nin aldığı yaralar Sancar'ı Nare'ye bir adım daha yaklaştırdı. Sancar ile Gediz, belediyenin kaybolan parasıyla ilgili iyice köşeye sıkıştı. Sadıçlık taam diten Sancar ile Gediz'i şimdi aynı koğuşta uzun bir hapis hayatı mı bekliyor? İşte Sefirin Kızı 7. yeni bölüm fragmanı ve 6. son bölüm özeti...
SEFİRİN KIZI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Nare, Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur…
Sadıçlar hapse girerlerken bile akılları Nare’dedir. Necdet hala dışarda olduğundan Nare hala tehlikededir ve onlar demir parmaklıkların arkasında, birbirlerini acıtarak volta atmaktan başka hiçbir şey yapamamaktadırlar.
Sancar canını dişine takarak Necdet’in yakalanmasını ve kendi koğuşuna yerleştirilmesini sağlar. Necdet’i tutanın annesi olduğunu öğrendiğinde ise dünyası başına yıkılır. Bir kez daha sırtından bıçaklanmıştır.
Sadıçlar hem ailelerine hem de birbirlerine olan güvenlerini sorgulayarak hapis hayatına alışmaya çalışırken, Sancar’ın içini ferahlatan tek bir şey vardır. Necdet’in içeride, Nare’nin güvende olması…
Oysaki güvende zannettikleri Nare’nin sığındığı odaya kadar girmiştir asıl tehdit. Akın Nare’yi köşeye kıstırmak için Gediz’in evindedir.
Nare ise sadıçlar hapisteyken yapayalnızdır ama Akın’la savaşmak için ne Sancar’a ne Gediz’e ihtiyacı vardır. Türküde dediği gibi, “Arkadaşlar uykulardan uyanmalıdır” çünkü, yıllardır tek başına direnen Nare, bir kez daha tek başına savaşmanın ve Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulmuştur.
SEFİRİN KIZI 6. SON BÖLÜM ÖZETİ
“Sen bana masumken inanmadın, ben sana suçluyken bile inandım!”
Sancar “Ortaklık devam, sadıçlık tamam” der ama kader gülüp geçer Sancar’ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.
Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare’ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları.
Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze.
Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır.
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