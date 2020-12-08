Sefirin Kızı dün akşam ekrana gelen son bölümünde Sancar, Nare'yi ilk kez yemeğe çıkarıyor. İki aşığın düğünleri için geri sayım başlamışken aralarındaki soğukluk ikisini de yıpatmaya devam ediyor. Sefirin Kızı 31. bölümde neler oldu?Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemekten mutlu ayrılacaklar mı?

Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?

SEFİRİN KIZI 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Sefirin kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.