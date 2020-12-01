Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in yer aldığı Sefirin Kızı her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen Sefirin Kızı Sefirin Kızı 30. bölümde neler oldu? İzleyenler tarafından merakla beklenen Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kahraman, Sahra’nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Nare’nin polis çağırmaması için de, Menekşe ile Loki’nin ilişkilerini açıklar.

Sancar bebeğinin babasının sorgulanmaması için cinayeti ört bas eder. Bir de üstüne Loki’nin babasına kan parası ödeyince Nare çileden çıkar.

Hayatları boyunca kavuşmak için bekleyen Sancar ve Nare, kavuştuklarını sandıkları an kültür farklılıklarıyla yüzleşmişlerdir. Namus belası, can kısası, kan parası, nişan bohçası, gelin hamamı…

Nice sevdalıyı ayıran ayrı dünyalar gerçeği, Nare’nin de üzerine kabus gibi çökmüştür. İki sevdalı, bu kabusu rüyaya çevirebilecekler mi?

SEFİRİN KIZI 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.