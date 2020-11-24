Sefirin Kızı 29. bölüme nare ve Sancar'ın kız isteme sahnesi damgasını vuruyor! Sefirin Kızı 29. bölüm dün akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Nare ve Sancar'ın evlilik kararını herkes engellemeye çalışır ancak Sancar Nare'yi korumaya kararlıdır. Sefirin Kızı 29. bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SEFİRİN KIZI 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halise, hem gelenekleri yerine getirmek hem de Elvan’la Yahya’nın bir araya gelmesini sağlamak için ailecek gidip Nare’yi usulune uygun bir şekilde istemeye karar verir. Ama Nare’yi kimden isteyeceklerdir?
Menekşe, Sancar’la Nare’nin evlenmesini engellemek için üfürükçüye başvurur ve yaptırdığı büyüleri yerleştirmek için konağa gider. Ama tüm cehaletiyle yaptığı bu hareket, felaketine neden olur. Menekşe’nin başına ne gelecektir?
Nare’yi gelin getireceği bir konak olmayınca Yarıcı’nın oğlunun evlenemeyeceğini bilen Gediz, Efeoğlu ailesini batırma planlarını başlatır. Nare’yi Sancar’dan da Sahra’dan da korumaya kararlıdır. Ama başarılı olacak mı?
Herkes evlenmelerini engellemeye çalışırken, Sancar Nare’nin bir şeyleri içine attığından ve onu gerçekten affetmediğinden şüphelenir. Nare, Sancar’ı affetmiş midir yoksa içine attıkları, aralarındaki mesafenin açılmasına mı neden olacaktır?
SEFİRİN KIZI 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
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