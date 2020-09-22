Sefirin Kızı 21 Eylül pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı'nda dün akşam yine heyecan doruktaydı. Dizi seveler Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanını merak ediyorlar. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI 21 EYLÜL SON BÖLÜM ÖZETİ

Gediz’in Nare’yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döner. O ikisini her yerde arar ama bulamaz. Nare ve Gediz nereye gitmişlerdir? Hem bu sorunun cevabı, hem de Nare’nin Gediz’in aşk itirafına verdiği cevap, hiç kimsenin beklemediği bir şeydir.

Menekşe-Akın ittifakı zalim bir planla başlar. Alacakuş yavrusunun ardından uçup gitsin diye Melek’i kullanmaya karar verirler.

Bir çocuğun mutluluğu üzerine yapılan bu plan başarılı mı olacak, yoksa ayaklarına mı dolaşacak? Menekşe kazanacak mı, yoksa büyük bir kayıpla karşı karşıya mı kalacak?

Sancar ve Yahya ise Kahraman’ın oynadığı oyunu ortaya çıkarmak için planlarına devam ederler. Ama Kahraman’ın konakta olan biten her şeyden haberi olmaktadır. Kahraman’ın konaktaki kulağı kim?