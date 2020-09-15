Sefirin Kızı 19. son bölümü ile ekranlara geldi. Sancar Nare’yi dedesinin siperine kilitler ve Gediz’in konağa girmesini yasaklar. Bir zamanlar dedesinin olan konağa girmesinin yasaklanması, Gediz’i çok sarsar. İşte Sefirin kızı son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...
SEFİRİN KIZI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sancar Nare’yi dedesinin siperine kilitler ve Gediz’in konağa girmesini yasaklar. Bir zamanlar dedesinin olan konağa girmesinin yasaklanması, Gediz’i çok sarsar.
Menekşe de Nare’nin üst katında kalmasıyla deliye döner. Kahraman onu Nare’den kurtarabileceğini söyleyince onunla işbirliği yapmaya karar verir.
Kahraman, Nare’yi kaçırma suçunu Yahya’nın üzerine atmış ve sadıcıyla bozuşan Sancar’ı kardeşiyle de düşman etmiştir ama dört koldan saldırdığı Sancar’ın ona ve herkese çok büyük bir sürprizi vardır.
Nare ise Sancar’ın karısıyla aynı evde kalmayı gururuna yediremez ve o konağı Sancar’a dar etmeye karar verir. Sancar onu Akın’dan koruyabilecekse gururunun umrunda olmadığını söyler ve Nare’nin tüm yaptıklarını sineye çeker.
Bir yandan Nare, bir yandan Melek, bir yandan Gediz, bir yandan Kahraman derken Sancar feci şekilde sıkışır ama Elvan bir zamanlar Nare’ye yaptığı yanlışı öğrenince en büyük müttefikini kaybeder.
Elvan artık Gediz’in tarafındadır ve yaptığı planla onun Nare’yi konaktan kaçırmasına yardım eder. Gediz şimdi çok heyecanlıdır; sonunda Nare’ye aşkını ilan edebilecektir.
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