Sefir ne demek? Sefir kelimesinin anlamı ne? soruları kelimenin anlamını merak edenler tarafından araştırılıyor. Özellikle eski metinlerde geçen sefir kelimesi için TDK ne diyor? İşte sefir ile ilgili ayrıntılar...

SEFİR NE DEMEK?

Arapça kökenli ve isim olarak kullanılan "sefir" kelimesi; "elçi" anlamına geliyor.

TDK sefir kelimesi için Memduh Şevket Esendal'dan şu örneği veriyor:

"Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar." - Memduh Şevket Esendal