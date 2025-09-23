Habertürk
        Şefinin üstüne kaynar su döken kadına gözaltı

        Şefinin üstüne kaynar su döken kadına gözaltı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla görüşmeye gittiği amirinin üzerine sıcak su döken kadın gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 23:12 Güncelleme: 23.09.2025 - 23:12
        Şefinin üstüne kaynar su döken kadına gözaltı
        Bir işletmede çalışan E.A, sebepsiz yere işine son verildiğini öne sürerek, görüşmek üzere amirinin ofisine gitti.

        Burada yaşanan tartışmanın ardından elektrikli su ısıtıcıyla yanında getirdiği kaynar suyu amirinin üzerine döken E.A, ardından ofisten ayrıldı.

        Olay anında cep telefonuyla kayıt alarak, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kadın, gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

