Sefiller AKM'de tiyatroseverlerle buluşuyor

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları, dünyanın en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Victor Hugo'nun başyapıtı Sefiller ile 19, 20, 21 Ocak tarihlerinde AKM Tiyatro Salonu'nda sahne alacak

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Victor Hugo'nun üzerinde 14 yıl çalıştığı, 18. yüzyıl Fransa'sında halkın hayata tutunuşunu aktaran Sefiller, çağları, coğrafyaları aşarak dünyanın en önemli edebi eserlerinden birisi ve Fransa'nın başyapıtı olarak nitelendiriliyor.

Bugüne kadar filmlere, müzikallere ve tiyatro oyunlarına konu olan Sefiller, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Atatürk Kültür Merkezi sahnelerine taşınıyor.

19, 20, 21 Ocak tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda 2 perde olarak sahnelenecek oyunda, insanın evrensel hikayesinde adaletin ve sevginin, acının ve umudun, dünün ve bugünün hikayesi izleyiciye sunuluyor.

Victor Hugo dendiğinde ilk akla gelen eserlerinden biri olan ve 1862'de yayınlanan Sefiller, hala dünyanın en çok okunan kitapları arasında yer alıyor.

19. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Sefiller, 1800'lü yılların Fransa'sında yasa ve merhametin doğasının incelenmesiyle birlikte; tarih, siyaset, ahlak, adalet, din, ailevi ve romantik sevginin türlerini ve doğası konularını halkın yaşadığı sefalet ve zorluklarla birlikte aktarıyor.

19 yıl kürek mahkumluğu yapan Jean Valjean'in hayatı üzerinden merak uyandırıcı bir realite sunan Sefiller, dürüst bir dostun anlattığı gerçek bir olay kadar etkileyici ve daim bir şekilde seyirciyle buluşuyor.

İzleyiciye farklı duyguları bir arada yaşatacak olan oyun, toplum tarafından dışlanan, önceleri kötü ama sonrasında iyileşen Jean Valjean'in yaşam mücadelesini ve Valjean'in amacına giden yoldaki hikayesini soluksuz bir döngüde deneyimletiyor.

İpek Atagün Gezener'in rejisi ve Volkan Yalçıntoklu çevirisiyle seyirci karşına çıkan eserin unutulmaz baş karakteri Jean Valjean rolünü Durukan Ordu üstlenirken; Piskopos rolüne Mehmet Akay, Javert rolüne Caner Kadir Gezener, Fantine rolüne Aslı Artuk, Mösyö Thenardier rolüne Şevki Çepa, Cosette rolüne Eda Aydınlı hayat veriyor.

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