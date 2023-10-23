Şefika Kutluer'den depremzedeler yararına konser
Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde konser verdi
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) İyi Niyet Elçisi de olan Şefika Kutluer, Sivrihisar ilçesindeki Surp Yerrortutyun Kilisesi'nde flüt resitali sundu.
Devlet sanatçısı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Depremzedelere Bir Konteyner Ev de Bizden" adlı proje kapsamında yola çıktıklarını söyledi.
"İKİNCİ KONSERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADIK"
Proje çerçevesinde ilk konseri UNICEF tarafından koruma altına alınan Gordion'da gerçekleştirdiklerini anlatan Kutluer, "Daha sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 791 yıllık Ulu Camii'ni ziyaret ettik. Ardından Sivrihisar'da muhteşem doğal akustik ses ortamında ikinci konserimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık" şeklinde konuştu.
Yoğun ilgi gören konserin ardından Şefika Kutluer, sanatseverler tarafından alkışlandı.
Fotoğraflar: AA