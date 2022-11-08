Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Seferovic ikinci golünü attı, üçlü çektirdi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turuna yükselirken Seferovic ikinci golünü kaydetti. Berkan Kutlu, resmi maçlardaki ilk golünü atarken maç sonu üçlüsünü Seferovic çektirdi

Giriş: 08.11.2022 - 23:14 | Güncelleme: ABONE OL
Seferovic ikinci golünü attı, üçlü çektirdi
AA

Galatasaray, kupanın 4. eleme turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk etti.

Karşılaşmada Miraç Türkyılmaz'ın 18. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, rakibine 37. dakikada Haris Seferovic ve 79. dakikada Berkan Kutlu ile karşılık verdi.

Müsabakadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılı takım, kupada adını 5. tura yazdırdı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Haris Seferovic, resmi maçlarda ikinci golünü de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşısında takımının ilk golünü atan Seferovic, kupanın 3. turundaki GMG Kastamonuspor müsabakasında da bir kez ağları havalandırmıştı.

Müsabakada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Berkan Kutlu ise bu sezon ilk kez fileleri sarstı.

ÜÇLÜYÜ ÇEKTİRDİ

Mücadelenin ardından taraftarlar galibiyeti futbolcularla kutlarken maç sonu üçlüsünü de Seferovic çektirdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bakan Koca'dan özel hastaneler yanıtı
Bakan Koca'dan özel hastaneler yanıtı
POMEM 12 bin öğrenci alımı!
POMEM 12 bin öğrenci alımı!
ABD'de 2,04 milyar dolarlık dev ikramiye sahibini buldu
ABD'de 2,04 milyar dolarlık dev ikramiye sahibini buldu
Köpeğin bacağından 200'den fazla saçma çıktı
Köpeğin bacağından 200'den fazla saçma çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.