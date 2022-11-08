Karşılaşmada Miraç Türkyılmaz'ın 18. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, rakibine 37. dakikada Haris Seferovic ve 79. dakikada Berkan Kutlu ile karşılık verdi.

Müsabakada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Berkan Kutlu ise bu sezon ilk kez fileleri sarstı.

Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşısında takımının ilk golünü atan Seferovic, kupanın 3. turundaki GMG Kastamonuspor müsabakasında da bir kez ağları havalandırmıştı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Haris Seferovic, resmi maçlarda ikinci golünü de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.