Bir grup taraftarın tezahüratlarla karşıladığı tecrübeli futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok taraftar, beni karşılamak için gecenin bu saatinde buraya geldi. Çok mutluyum ve kendimi çok iyi hissediyorum. İyi bir sezon geçirmeyi diliyorum." diye konuştu.