Seferihisar'ın 'topan karakılçık buğdayı' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yazılı açıklamasında, Anadolu'nun ata buğdaylarından biri olan topan karakılçık çeşidi için coğrafi işaret çalışması yürüttüklerini belirtti.

Başvurunun kabulünün ardından tescil belgesi alındığını aktaran Yetişkin, şunları kaydetti:

"Seferihisar'ı tarım, turizm ve gastronomi alanında marka haline getirmek için gayret ediyoruz. Daha önce de Seferihisar’ın mandalinası için coğrafi işaret almıştık. Buğdayın coğrafi işaret alması, yerel tarımsal mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Coğrafi işaret sayesinde, Seferihisar'ın yerel ürünleri ulusal ve uluslararası alanda tanınacak ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak."