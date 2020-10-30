Seferihisar açıklarındaki deprem

AA

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin tam donanımlı 4 kurtarma aracı ile 15 personelin, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İzmir'e yola çıktığı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından bölgeye 3 AKS, 1 Role aracı ile 19 kişiden oluşan personeli gönderdiklerini, ihtiyaç duyulması halinde tüm ekipleri bölgeye sevk etmeye hazır olduklarını ifade etti.