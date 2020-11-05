Seferihisar açıklarındaki balık çiftliğinin dalgıcı deprem anında yaşadıklarını anlattı

AA

Bir su ürünleri şirketinin balık çiftliğinde dalgıç olarak çalışan Erencan Özkan, AA muhabirine, deprem anında suyun 20-30 metre derininde çalıştığını söyledi.

Depremin merkez üssüne 3 mil uzaklıkta balık çiftliğinde balıkların bakımını yapmak için dalış yaptığını belirten Özkan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Deprem anında dalıştaydım, balıkları kontrol ediyordum, o anda tıkırtı şeklinde sesler geldi. Üzerimden tekne mi motor mu geçiyor diye yukarıya baktım. Art arda gümbürtü şeklinde sesler gelince deprem olduğunu anladım. Aşağı baktığım zaman bizim balıkların korkarak kaçıştığını gördüm. O esnada suda bir çalkantı ve akıntı oluştu. Beni etrafımda bir iki tur döndürdü. O an kontrollü bir şekilde yukarı çıkıp sevdiklerimle konuşmak için telefonuma sarıldım. Duyduğum ses yaklaşık 40 saniyenin üzerinde sürdü. Yüzeye çıktığımda suda bir çalkantı oluştuğunu gördüm. Teknenin kaptanı beni güverteye çıkartmaya çalışıyordu."

Güvenli bir şekilde tekneye çıkınca hemen telefonla yakınlarını aradığını aktaran Özkan, "Beni korkutan, deprem anında balıkların etrafta çok hızlı bir kaçışması oldu çünkü biz büyük balıklarla çalışıyoruz. Balıklardan kendimi korumak için ağlara yaklaştım ve o şekilde sağ salim yukarı çıktım." dedi.

Deprem anında balıkların zarar görmesinden de endişe ettiğini anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Deprem anında suyun içinde bir akıntı oluştu. Ben balıkların ilk defa bu kadar korkarak hızlı bir şekilde etrafta kaçıştığını gördüm. Bizi ürperten zaten o oldu. Orkinos balıklarının kilosu 300-500 kiloya kadar çıkıyor. Etrafımda bu şekilde 1500-2000 tane balık var. Bu balıklar hızlı bir şekilde etrafında döndüğü için suyun içinde zaten bir akıntı oluşuyor. Bu akıntının içinden kendimi kurtarmak biraz mesele oldu. Kendimi akıntıdan kurtardığım anda ağlara tutunarak yukarı çıktım. Balıkların güvenliğini de sağlamam gerekiyordu. Balık ağlara takılırsa kurtulamaz ölür. O an bir yandan görevimizi yapıyoruz, bir yandan kıyıda ne yapıyorlar diye sevdiklerimizi düşünüyoruz."

- "O sesler hala kulağımda, unutamıyorum"

Kıyıya çıkınca depremin boyutunu anladığını söyleyen Özkan, karadaki kurtarma faaliyetlerine de katıldığını söyledi.

Kıyıya yaklaştıklarında suların çok çekildiğini gördüğünü anlatan Özkan, "Biraz bekledik, su bir gidiyordu bir yükseliyordu. Buraya geldiğim zaman felaketti, batık tekneler, tahta parçaları vardı. Karaya çıktık oradaki insanlara yardım ettik. Dalgıçlık bir durum olup olmadığına baktım ama gördüğümüz sahne çok kötüydü. Arabalar birbirine çarpmış, kimi araba suya kapılmış, gördüğümde şoke oldum. Bu kadar büyük bir boyut beklemiyorduk. Depremi sonuna kadar hissettik. En ince ayrıntısına kadar yaşadım. O sesler hala kulağımda, unutamıyorum. Suyun içinde ilk defa böyle bir depremi yaşadım." sözlerine yer verdi.