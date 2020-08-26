Şarkıcı Sami Levi ve eşi Demet Şaşmaz Levi ikinci kez bebek heyecanı yaşadı.

Bebeklerini kucağına alan çift, 'Darya bebeğimiz geldi, hoşgeldi' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı.