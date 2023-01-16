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Sefaköy'de metrobüsün altında kalan bir kişi öldü

İstanbul Küçükçekmece'deki Sefaköy metrobüs durağında yola düşen bir kişi, metrobüsün altında kaldı. Ekipler, kazada peron ile metrobüs arasında sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi

Giriş: 16.01.2023 - 05:29 | Güncelleme: ABONE OL
Sefaköy'de metrobüsün altında kalan bir kişi öldü
Sefaköy'de metrobüs durağında ölüm
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AA

Küçükçekmece'de durakta beklerken yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

METROBÜS YOLUNA DÜŞTÜ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Alınan bilgiye göre, Sefaköy durağında beklerken henüz belirlenemeyen nedenle metrobüs yoluna düşen kişi, bu sırada durağa yanaşan aracın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, peron ile metrobüs arasında sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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