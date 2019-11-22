22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; Bir televizyon programındaki yarışma ile yıldızı parlayan ünlü komedyen Sefa Doğanay, kendisine sosyal medya hesabından tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini ve adresine geldiğini söylediği hayranı hakkında şikayetçi olmuştu. Mahkeme Doğanay'ın hayranı Kuduret Dinar hakkında kararını açıkladı.
Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Kuduret Dinar ile avukatı hazır bulundu.
Duruşmada Kuduret Dinar önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek berat talebinde bulundu. Sanık avukatı ise atılan mesajlar ile ilgili araştırma yapılmasını talep etti. Hakim dosyanın geldiği aşama nedeniyle sanık avukatının talebini ret ederek kararını açıkladı.
Hakim sanık Dinar’ın ‘tehdit’ suçundan önce 6 ay ceza almasına hükmetti. Cezada iyi hal indirimi yapan mahkeme sanığın 5 ay hapis ile cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kuduret Dinar‘ın ‘hakaret’ suçundan ise bin 500 TL adli para cezası almasına karar verilerek bu cezada da hükmün açıklanması geri bırakıldı. Dinar’ın ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan ise beraat etmesine karar verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Kuduret Dinar’ın Sefa Doğanay’a attığı mesajlara yer verilmişti. Kuduret Dinar’ın sosyal medya hesabından “Vazgeçmem için ölmem gerek bil bunu. Seni öldürmememin sebebi seni öldürmemekten gelir. Senin yaptıklarının hepsini yazdım kafamda unutmadım. Allah cezanı versin, çok seviyorum seni bensiz olamazsın. Senin yüreğini sevmiştim, tenini değil. Kargoyu neden kabul etmedin içindeki flaştaki sana söyleyeceklerimi dinlemeni istedim. Sen küfüre bile değmezsin insan değilsin sen. Çok seviyorum öyle ya da böyle sevmiş olanın kalbini kırmak en büyük günahlardandır. Bir mektubumu kabul etmeyişinden dolayı mı bırakacağım sence. Seviyorum seni deli gibi kezzap dökseler yüreğime çıkaramazlar yüreğimden yine” şeklinde Sefa Doğanay’a mesaj attığı aktarılmıştı. Kuduret Dinar’ın bu sözler ile Sefa Doğanay’ı tehdit edip hakarette bulunduğu ayrıca Sefa Doğanay’a sık sık kısa aralıklarla mesaj atıp huzur ve sükununu bozduğu belirtilmişti.
İDDİNAMEDEN
İddianamede Kuduret Dinar’ın savunmasında şikayetçi Sefa Doğanay’ı tanıdığını fakat 2018 yılının Aralık ayından sonra kendisi ile iletişime geçmediğini söylediği aktarılmıştı. Dinar’ın ayrıca kendisiymiş gibi başka birinin mesaj atmış olabileceği ve bu yazıları yazmadığını beyan ettiği de iddianamede açıklanmıştı. Kuduret Dinar’ın ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kişilerin huzur ve sükunu bozma’ suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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