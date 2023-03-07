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Şef Ömür Akkor: Buzdolabında ısındık - Magazin haberleri

Şef Ömür Akkor: Buzdolabında ısındık

6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölge halkının yardımına koşan şef Ömür Akkor, duygularını dile getirdi. Akkor, "Bana Elbistan’da 1 ay yaşayacaksın, bir lokantada çalışacaksın deseler 'Mümkün değil' derdim. Her şeyin mümkün olabileceğini anladım. İlk günler hava -30 derecelere yaklaştı. Biz de daha sıcak diye buzdolabında ısındık" dedi

Giriş: 07.03.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

  • 27 yıldır profesyonel şeflik yapan Ömür Akkor, Elbistan'da depremzedelere yardım için çalışma yürüttüğü sırada boş bir lokantayı kiralayarak afetzedelerin kullanımına açmasıyla başlayan yolculuk, iyilik hareketine dönüştü.

  • "Yeniden Hayat Lokantası" ismi verilen proje kapsamında şefler tarafından hazırlanan çeşit çeşit yemek, vatandaşlara ve bölgede çalışma yürüten ekiplere ikram edilirken, halkın depremin izlerinden kurtulması için alan içerisine pastane, kafe, çocuk oyun alanı da kuruldu.

  • Akkor, depremin üzerinden bir ay geçmesinin ardından duygularını dile getirdi. Ünlü şef, "Bana Elbistan’da 1 ay yaşayacaksın, bir lokantada çalışacaksın deseler 'Mümkün değil' derdim. Her şeyin mümkün olabileceğini anladım. Bu yeni hayat tarzı kelimeleri yeniden anlamlandırmamızı sağladı. Şok olamama: Böyle bir duygumuz olmadığına karar verdim. Üzüntü erteleme: Bağıra bağıra ağlayamadık. Buzdolabında ısınma: İlk günler hava -30 derecelere yaklaştı. Biz de daha sıcak diye soğuk hava deposunda ısındık" dedi.

  • "BÖLGEDE HAYATIN YENİDEN BAŞLAMASI GEREKİYOR"

    Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'na konuşan Akkor, "Burada bir şekilde hayatın da başlaması gerekiyor. Biz de yedi gündür burada bu olayın içinde kalben çok yorulmuştuk. Hani bir tık bir serinlik olsun istedik. O yüzden de burayı lokanta olarak dizayn ettik. Aş evi ilçede her yerde var. O yüzden benim de restoranlarım vardı. Sonra hep beraber bu restoranı açmaya karar verdik. İsmini, tabelasını yaptık. Şimdi kolonya mendilleri siparişini verdik. Masa çiçekleri gelecek. Yan tarafına kahve ve pastanesini de açacağız. İnsanlar geldiğinde oradan ücretsiz kahvesini, kurabiyesini, pastasını alabilecek. Böylece burada bir hayat başlattık. Diğer taraftan hemen çevrede eğer bizle çalışmak isteyen varsa onları istihdam edelim istedik ve ücreti mukabiliyle bölge gençlerini işe başlattık. Şimdilik sayımız dört ama bu hafta sonuna kadar 10 kişi olacağız. Toplamda 15 kişiyle çalışmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

  • Bölgedeki köylerde hazırlanan ürünleri de satın alarak yemek yapmak istediklerini ve bunun için köylere bilgi gönderdiklerini ifade eden Akkor, bu kapsam da bölge ekonomisine de katkı sağlamak istediklerini dile getirdi.

  • "ANADOLU İNSANININ YÜCE GÖNÜLLÜĞÜ DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"

    Şef Akkor, bölgedeki köyleri gezdiklerinde kendisini televizyonda yaptığı programdan tanıyan insanların gelip boynuna sarıldığını, köydeki halkın bu durumda bile kendilerine hizmet etme çabası içerisinde olduğunu kaydetmişti.

  • Bölgede yaptıkları çalışmalarda büyük hayat dersleri aldıklarına işaret eden Akkor, şunları söylemişti:

    "Bunları ilerleyen dönemde bir zaman belki oturur anlatırız ama şöyle düşününce çok geniş alanlarımız var, her şeyimiz var ama öyle değil. her şeye sahibiz ama hiçbir şeyden mutlu olmuyoruz. Buradaki hayat ise çok ince, çok naif. Ben 27 yıldır Anadolu'yu geziyorum. Anadolu dünyanın hiçbiri yerine benzemez. Ne insanı, ne kültürü, ne bu gibi kötü durumlarda kenetlenmesi, bir olması dünyanın hiç bir yerinde yoktur. Her zaman söylüyorum Anadolu dünyanın biricik yeri. Anadolu insanı da dünyanın biricik insanı. İnşallah bu zor günleri de hep beraber atlatacağız."

    Ömür Akkor, Elbistan'da depremzedelerle birlikte olmaya devam edecekleri dile getirmişti.

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