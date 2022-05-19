'Şef Kapımda' programının ilk bölüm tanıtımı yayınlandı

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Mutfağınızdaki sadece birkaç malzemeyle hem pratik hem hızlı ve leziz; üstelik de ekonomik bir akşam yemeği nasıl hazırlanır öğrenmek istiyorsanız Show TV ekranında başlayacak olan 'Şef Kapımda' tam size göre…

Sevilen Şef Tahsin Küçük, konuk olacağı evde eğlenceli sohbeti eşliğinde mutfakta o gün ne varsa o malzemeyle yaptığı yemeklerin hem tariflerini veriyor hem de püf noktalarını paylaşıyor.

Başlamak için gün sayan Şef Kapımda, Şef Tahsin Küçük'ün renkli sohbeti ve hazırladığı leziz yemekler ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

'Şef Kapımda', Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 10.30'da Show TV'de!