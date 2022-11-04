Şef Gürer Aykal 80. yaşını sahnede kutladı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Gürer Aykal: 80. Yaş Günü konserinde müzikseverlerle buluştu

AA

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği, orkestranın onursal şefi Gürer Aykal'ın 80. yaşını kutlama konseri, Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

Aykal'ın yönetimindeki orkestra, konserin ilk bölümünde, Finlandiyalı piyanist Joonas Ahonen'e eşlik etti.

Konserde, bir dönem Aykal’ın da öğretmeni olan eğitimci, besteci ve müzikolog Ahmet Adnan Saygun'un Piyano Konçerto no.1, op.34 ve Prokofiev’in Romeo ve Juliet, Süit no.1, op.64 eserinden Minuet, Maskeler, Balkon Sahnesi ve Tybalt’ın Ölümü bölümleri, Romeo ve Juliet, Süit no.2, op.64 eserinden Montagueler ve Capuletler, Genç Juliet, Hizmetçilerin Zambaklar ile Dansı ve Romeo, Juliet’in Mezarında bölümleri yorumlandı.