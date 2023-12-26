MasterChef'te yeni dönem! 25 Aralık MasterChef ilk şef ceketini kim aldı?
MasterChef All Star'da yarışmacı sayısının 7'ye düşmesiyle, takım oyunları sona ererken yeni bir döneme girildi. MasterChef'te son düzlüğe girilirken, bireysel yarışmalar başladı. Bu kapsamda MasterChef yeni bölümünde haftanın ilk ceketi sahibini buluyor. Bir yarışmacı iki etaplı oyunun sonunda ilk ceketin sahibi olacak. İşte 25 Aralık 2023 MasterChef All Star'da haftanın ilk ceketini alan yarışmacı...
- 1
MasterChef All Star'da final için geri sayıma geçildi. Eleme gecesinde Batuhan'ın yarışmaya veda etmesiyle, MasterChef'te yarışmacı sayısı 7'ye düşerken, takım oyunları sona erdi. Yeni haftada bireysel oyunların öne çıkacağı yarışmada, her gecenin sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi olacak. Peki, "25 Aralık MasterChef All Star ilk şef ceketini kim alacak?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
- 2
25 ARALIK 2023 MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK CEKETİNİ KİM ALACAK?
MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi belli oldu.
- 3
ikinci turun sonunda yarışmacıların şeflerden aldıkları puan durumu şu şekilde:
Tahsin: 50
Eren: 47
Hasan: 45
Barbaros: 42,5
Sergen: 45
Esra: 33
Kıvanç: 38,5
Tahsin toplamda 50 puan alarak MasterChef'te ilk şef ceketinin sahibi oldu.
-
- 4
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te bu hafta şeflerin değerlendirmesi sonucu elenen isim Batuhan oldu.
- 5