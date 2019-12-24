Sedef Şahin'e tam not

Sedef Şahin, 'Dönme Dolap'taki 'Juliette' karakteriyle çarpıcı bir performans sergileyerek oyunu seyredenlerden tam not alıyor

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Fransız Eric Assous'un 1998'de yazıp, Gencay Gürün'ün Türkçe'ye çevirdiği 'Dönme Dolap'ta Sinan Albayrak ve Sedef Şahin rol alıyor. Erkeğin çapkınlık hikâyelerinin konu edinildiği oyun, Özüt Yetkinoğlu rejisiyle sahneleniyor.

Eşi ve oğlu bir haftalığına tatil için şehir dışına çıkan 'Pierre', çalışmak için Paris'te kalmak zorundadır. Bir haftalığına bekâr bir hayat yaşayacak olan 'Pierre'; güzel, neşeli bir kişiliği olan ve tek başına yaşayan 'Juliette' ile bir akşamüstü barda tanışır. Birbirleri ile konuşmaya başlayan ve kısa zamanda kaynaşan ikili, 'Pierre'nin daveti üzerine bir şeyler içmek üzere eve giderler.

'Pierre' ile 'Juliette' arasında bir hayli yaş farkı olmasına rağmen, 'Pierre'in zarafeti ve fiziksel çekiciliği bu farkı kapatmaktadır.

Ne var ki gece, hiç de ikilinin düşündüğü gibi devam etmeyecektir. Adam gece boyunca kadının derdini çözemez. Kadın, adamla bir kedi fare oyunu mu oynamaktadır yoksa bir amaç için mi eve gelmeyi kabul etmiştir? Bu kadın kimdir? Mesleğini bile öğrenemezken kadının uydurduğu kimliklerden hangisine inanabilir? Genç kadının çözülemeyen gizemi belki de büyük bir sırrın habercisidir.

Sedef Şahin; canlandırdığı entrikacı kimlikleriyle çarpıcı bir performans sergilerken oyunu seyredenlerden tam not alıyor.

Sinan Albayrak da 'Çapkın adam' kimliği ve özellikle rolünün yanı sıra sesini mükemmel kullanmasıyla öne çıkıyor.