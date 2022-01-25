Sedef Kabaş, bir süredir gündemin en çok araştırılan kişileri arasında bulunuyor. 51 yaşındaki gazeteci, bir televizyon programında söyledikleri nedeniyle gözaltına alındı. Kabaş, daha sonra tutuklandı. Bu nedenle Sedef Kabaş kimdir, ne dedi ve neden tutuklandı konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Edinilen bilgiye göre, gazeteci Kabaş, Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla tutuklandı. İşte Sedef Kabaş'ın hayat hikayesine ilişkin bilgiler...