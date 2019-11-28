İHA

Adana’da sedef hastalığı yüzünden vücudunun neredeyse tamamında pullanma meydana gelen Murat Kılıç, rahatsızlığından çok insanların kendisinden korkup uzaklaşmasına üzülüyor. Kılıç, yolda yürürken, berberde otururken insanların korku dolu bakışlarına maruz kalıyor.

İNSANLAR KORKUNCA İŞİ BIRAKTI

İHA'nın haberine göre; 26 yaşındaki Murat Kılıç, 12 yaşındayken sedef hastalığına yakalandı. İlk zamanlar sadece başının arkasında pullanma oluşan Kılıç, bunu çok önemsemedi ve ilaç kullanarak hayatına devam etti. 20 yaşına geldiğinde ise hastalığı ilerlemeye başladı. Kılıç’ın 2 yıl içerisinde tüm vücudunda pullanma başladı ve insanlar kendisinden korkmaya, konuşmamaya başlayınca çalıştığı otelden ayrılıp ailesinin yanına Adana’ya geldi.

“HASTALIK GÜN GEÇTİKÇE İLERLİYOR"

Sertleşen derisi, kas hareketini engelleyen ve zorlayınca kanamaya neden olan hastalığı nedeniyle iş yapamaz hale gelen Kılıç, topluma karışmak ve insanlarla iletişim kurmak istediğini belirtti ve şunları söyledi: “İlk önce başımda başlamıştı, biz kepek diye ciddiye almadık. Daha sonra başımı iyice ele geçirdi. Doktorlara gittik ilaçlar verip tedavi ettiler, bir süre geçti. İlerleyen zamanlarda küçük yaralar halinde vücudumun çeşitli yerlerinde çıkmaya başladı. Hep bir umut doktorlara gittim ama aynı şeyi dediler: 'Stres yapma, şu yemekleri yeme, bu hastalık gitmez, tedavisi yok' dediler. Bu hastalık gün geçtikçe ilerliyor. Eskiden çalışıyordum ama bu hastalık ilerleyince işten ayrılmak zorunda kaldım. Topluma çıkamıyorum bir yere gidemiyorum. Kimseyle diyalog kuramıyorum. Bir çare istiyorum kendime.”

"TOPLUMA KARIŞMAK İSTİYORUM"

İnsanların kendisinden korktuğu için eve kapalı bir yaşam sürdüğünü ifade eden Kılıç, "Topluma karışmak istiyorum. İnsanlar benden korkuyor. Berbere gidiyorum içerdekiler dışarı çıkıyor, sigara içmek bahanesiyle sonrada kayboluyorlar. Ben de utanıyorum artık. Çıkmıyorum. Annem evde bana yardım ediyor. Korkuyorlar, haklılar” ifadelerini kullandı.