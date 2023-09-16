Kış beraberinde birçok şeyi getiriyor. Daha kısa günler, daha sıcak geceler ve bol miktarda sıcak çay. Birçoğu onu romantikleştirmeye çalışıyor, ancak dört kat kumaştaki unsurlarla mücadele ederken bunu yapmak zor olabilir. Ayrıca kışın cildinize hiçbir fayda sağlamadığı da bir gerçektir; Intermountain Healthcare'e göre soğuk sıcaklıklar ve ısıtıcı, nemi cildinizden uzaklaştırır. Tüm bu olumsuzluklar da beraberinde saç derisi rahatsızlıklarının oluşmasını sağlıyor.