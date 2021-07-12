Sedat Peker ile bağlantılı 15 kişi gözaltında

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'daki operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirdi.

Restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığı iddiası üzerine harekete geçen ekipler, yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.