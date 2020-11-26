Sedat Girgin’in tümü 2020 yılında üretilmiş resimlerden oluşan “Abartılar Diyarı” isimli kişisel sergisi 19 Aralık'a kadar Galeri 77'de sanatseverlerle buluşacak.



Galeri 77, Sedat Girgin’in “Abartılar Diyarı” isimli kişisel sergisine 19 Aralık'a kadar ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, Galeri 77’deki üçüncü kişisel sergisi olma özelliğini taşıyan ve tümü 2020 yılında üretilmiş resimlerden oluşan bu yeni serisiyle gösteri toplumu eleştirisine odaklanırken özellikle pandemi sürecinde daha da önem kazanan sosyal medya üzerindeki yapmacık kimlikleri ve sahte algıları sorguluyor.

Birçok yazarın kitabını illüstrasyonlarıyla görselleştiren Sedat Girgin, Abartılar Diyarı sergisi için gerçekleştirdiği resimlerinin üretim sürecinde, bu uygulamadan gelen yazı-desen birlikteliğini kullanıyor. Anlık hislerini anahtar kelimeler ve çeşitli notlarla kaydeden sanatçı, iç dünyasının kapılarını sanatseverlere aralarken sanki bir hikâye taslağı (storyboard) hazırlıyor. Fakat yazıya döktüğü hissiyatlarını paylaşmak yerine izleyiciyi hayal dünyasına davet etmeyi seçiyor.

Girgin’in resimleri Egon Schiele’nin portrelerinde ellerle yansıtılan gergin atmosfere, Oskar Kokoschka’nın konu ettiği nevrotik kişilik bozukluklarına ve gerçeküstücü ressamların simgeci anlatımına göz kırparken kitap illüstrasyonu pratiğinden gelen masalsı tasvirleri sanatçının özgün üslubunu açığa çıkarıyor.

Günümüzün dijital-görsel kültürüne şekil veren Instagram ve Facebook gibi mecralarda oluşturulan basmakalıp profiller meselesinden yola çıkan Girgin, sosyal medyadaki yapmacıklığı dolaylı biçimde ele alırken, konformizm ve özentiliğin yarattığı kişisel ve toplumsal değer çatışmalarının insan psikolojisinde yarattığı tahribatı gözler önüne seriyor.

Sergi teknik olarak tamamı 2020 yılında üretilmiş tuval üzerine akrilik ve kâğıt üzerine karışık teknik özgün işler olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Özellikle tuval işlerin yer aldığı ilk bölümdeki eserlerin büyük bir titizlikle yan yana getirilerek sergi içinde gruplar oluşturması; içerdikleri bireysel hikâyelerin daha da genişleyerek dallanmasına, yapılan tercihlerin yaratacağı sonuçlar ile bu sonuçların kişinin duygu durumunda nasıl tahribatlara sebep olacağının daha net anlaşılmasına, biz izleyiciler için birey ve toplum beklentilerinin ne derece örtüştüğü veya ayrıştığını sorgulamamıza olanak sağlıyor. Resimlerin geneli eski bir çağda ya da bir hayal aleminde geçiyor gibi görünmesine karşın sanatçı aslında bizlere günümüzü anlatıyor.

Sedat Girgin

Kâğıt işlerin yer aldığı ikinci bölümde ise bizleri sanatçının daha sakin ve yalın kompozisyonları karşılıyor. Ağırlıklı olarak küçük boyutlu portrelerden oluşan ve bizlere bir nevi sosyal medya profil fotoğraflarını hatırlatan bu resimler kişinin kendini beğendirme ve çevresi tarafından görülme sevdası uğruna yalnızlaşarak kendine dahi yabancılaşması ve içine kapanması gibi kavramlar üzerine yoğunlaşıyor. Bu portrelerde teknik açıdan en dikkat çekici özellik farklı renkteki yoğun akrilik boyaların birbirlerine tam karıştırılmadan kullanılmasıyla oluşan renk zenginlikleri. Aynı insan duygularındaki anlık değişimler gibi…

Galeri 77, İstanbul dışında bulunan sanatseverleri de düşünerek sergiyi eş zamanlı olarak çevrim içi ortamlardan da izleyicileri ile buluşturuyor. Bu amaçla; sergiye dair üç boyutlu sanal tur, çeşitli video ve paylaşımları “Galeri 77” sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.