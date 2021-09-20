Sedanur Şen'in otelde ölü bulunmasına ilişkin serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Eylül'de, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir otel odasında Şahin'in ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Serdar Y.'nin serbest bırakılmasına itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Serdar Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.

Bu arada, şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül'de Şişli'de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Şüpheli Serdar Y. bu suçtan tutuklu bulunduğu Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, itirazı kabul eden Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğine bağlandı.

Burada savunmasını yapan şüpheli Serdar Y., Sedanur Şen'in ölümüyle bir ilgisi olmadığını ileri sürerek, "Ona uyuşturucu maddeyi ben vermedim. Uyuşturucudan ya da başka bir nedenle öldüğü konusunda benim bir bilgim yoktur. Bildiğim, benim bu olayla bir ilgim olmadığıdır." şeklinde beyanda bulundu.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Serdar Y'nin üzerine atılı "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

- Olayın geçmişi

Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin çalışanı T.Y, Serdar Y.'nin (32) elinde çantasıyla odasından çıkarak kız arkadaşının uyanmadığını ve vücudunun morardığını söylemesi üzerine 112 ve 155'e haber vermiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri Şen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanma" ile "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunan ve Ümraniye'de mobilyacı olarak çalıştığı öğrenilen Serdar Y, olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Serdar Y, savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.