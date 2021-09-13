Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Seda Üren, iş görüşmesi için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle sohbet eden Üren, yakında stüdyoya girerek, albümünü tamamlayacağını ifade etti. Vale noktasında otomobilini beklerken yorulan ünlü şarkıcı, görevlilerin sandalyesine oturdu.

Oturduğu yerde aracının gelmesini bekleyen Seda Üren "Yorulunca boş buldum, buraya oturdum. Ne yapayım?" şeklinde konuştu.