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Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında 'Lara Şehiroğlu' iddiası

Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında şoke eden 'Lara Şehiroğlu' iddiası

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu ile evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre; Sayan, vokalistliğini yapan Ökten'e bir vaatte bulundu. Çağlar Ökten de Lara'dan bir gecede ayrıldı

17.03.2022 - 16:02 | Güncelleme: FİSKOS

  • 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni sevgilisi Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan ve müstakbel eşiyle ilgili şoke eden iddialar ortaya atıldı. 

  • Sayan'ın nikah masasına oturmaya hazırlandığı Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

  • İddiaya göre; Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım." vaadinde bulundu. Ökten de evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'dan bir gecede ayrıldı. Evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara'nın Instagram hesabında Çağlar Ökten'le olan fotoğrafları duruyordu. Fakat haber çıkar çıkmaz kendisi fotoğrafları hesabından hızlıca kaldırdı.

  • Çıkan iddiaların ardından gözler Seda Sayan ve Çağlar Ökten'e çevrildi. İkiliden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

  • "BU AŞKA SİZ DE ŞAHİTSİNİZ"

    Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde sunucusu olduğu 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' adlı programda samimi açıklamalarda bulunarak Ökten'den aldığı evlilik teklifini anlatmıştı.

    Bir hayli neşeli olan Sayan, "14 Şubat’ta evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek; evet! Bu aşka siz de şahitsiniz!" şeklinde konuşmuştu.

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