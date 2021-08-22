"Tam evlenilecek zaman!"

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Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündemde olan Seda Sayan, yağ aldırarak kilo verdiğine dair iddialara, "Anlatılan gibi estetiği olan bir kadın değilim. Kilo vermeyi estetik operasyonlarla yaptırmıyorum" şeklinde yanıt verdi. Sayan, 'Fransız askısı' olarak bilinen yüz gerdirme estetiğiyle ilgili çıkan görüntüleri hakkında, "Gizleyebilirdim. Ben yapıp söyleyenlerdenim. Yaptırıp söylemeyenler de var" dedi.

Yüzündeki deformasyon iddiası hakkında da konuşan Seda Sayan, "Ben kendimden eminim. Bunlara inanmayın, yüzümde bir deformasyon yok. Çok iyi bir yüzüm olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı. Yüzünde ip olduğunu, yıllar önce lifting yaptırdığını da söyleyen şarkıcı, "Yüzümde altın oranı yakaladım" ifadelerini kullandı.

"DEF ETMEYİ ÖĞRENDİM"

Ömür Sabuncuoğlu'nun "Sanat dünyasındaki dostluklar gerçek mi?" sorusu üzerine birçok sanatçının dostu olduğunu söyleyen Seda Sayan, en iyi arkadaşlarından birinin de Hadise olduğunu dile getirdi. Kimseye kin gütmemeyi öğrendiğini belirten Sayan, "Kin gütmek kendinize yapılan bir ağırlık. Kin güdeceğinize def edin gitsin. Bütün arkadaşlarıma def etmeyi öğretiyorum" dedi.

"DEMET AKALIN'IN NİKAH ŞAHİDİYİM, ABLASIYIM..."

Demet Akalın ile aralarında yaşanan küslükle ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, "Kimseye kırgın değilim. Demet de bana kırılmasın, o da açsın çakralarını, ağırlık yapar. Ayrıca ben onun nikah şahidiyim, ablasıyım, çocuğunun halasıyım, kırgınlıklar olabilir ama bunlar önemli değil" diye konuştu.

"MEHMET ALİ İLE KARDEŞİZ"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile yaşadıkları kavgaya dair de konuşan Seda Sayan, "Mehmet Ali'yle barıştık. Çok güzel bir özür diledi. Benden ve oğlumdan özür dilemesi, yanlışa düştüğünü söylemesi güzel oldu. Mehmet Ali Erbil benim kardeşim. Ben de maksadını aşan sözler sarf ettim ona, ben de özrümü diledim" dedi.

"OĞULCAN'IN KARARINI SORGULAMAM"

Oğlu Oğulcan Engin'in, oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılığına dair de ilk kez konuşan Seda Sayan, "Kayınvalideye olmaya hazırım ama Oğulcan'ın buna hazır olması önemli. Kendi kararlarını aldılar ve bu konuda konuşmam. Yeri geldiğinde Oğulcan konuşur. Karşılıklı alınan bir karar ve bize laf düşmez" ifadelerini kullandı.

"TAM EVLENİLECEK ZAMAN"

Yeni şarkısı "Gel Günaha Girelim" üzerine Ömür Sabuncuoğlu'nun sorduğu "Günaha girecek kimse var mı hayatınızda?" sorusu üzerine bir itirafta bulunan Seda Sayan, "Aslında tam evlenilecek zaman" dedi.

Seda Sayan'ın eski eşi Sinan Engin ve oğulları Oğulcan Engin

Seda Sayan, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok" şeklinde konuştu.

6 KEZ BOŞANDI

Seda Sayan, magazin dünyasında en çok nikah masasına oturan isimlerin başında geliyor.

Sayan, ilk evliliğini 1987'de futbolcu Rıdvan Kılıç ile yapmıştı. İkili aynı yıl içerisinde boşandı.

Seda Sayan ve Rıdvan Kılıç

Ünlü sanatçı ardından başka bir futbolcu olan Sinan Engin ile evlendi. 1990'da nikah masasına oturan 5 yıl sonra boşandı. İkilinin Oğulcan adında bir çocukları dünyaya geldi.

Sayan, 1998'de ise Soner Yapacak ile dünya evine girdi. Sayan'ın bu evliliği de bir yıl sonra bitti.

Seda Sayan ve Soner Yapacık

Sayan, ardından kısa evliliklerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, Tuncay Kıratlı ile dünya evine girdi fakat bu ilişki de bir yıl sonra noktalandı.

Seda Sayan, bu evlilikten 3 yıl sonra Gökhan Şükür ile evlendi. Çiftin beraberliği bir yıl sonra sona erdi.

Sayan, son olarak şarkıcı ve oyuncu Onur Şan ile 2008 yılında evlendi. Ancak bu evlilik de iki yıl sürdü.

Seda Sayan ve Onur Şan