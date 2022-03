"Onların tebessümü dünyaya bedel!"

HABERTURK.COM

Üsküdar Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu çocukları Seda Sayan ile buluşturdu. Bu kapsamda down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi'nde düzenlenen etkinlikle eğlenceli anlar yaşandı. Gençler, Seda Sayan'ı çiçekle karşıladı. Şarkılar eşliğinde devam eden eğlenceli sohbetin ardından Sayan down sendromlu gençler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ONLARIN TEBESSÜMÜ TÜM DÜNYAYA YETER"

Ünlü şarkıcı, "Down Sendromlu gençlerimizin sevgisi ve tebessümü tüm dünyaya yeter. Onların bizden tek farkı sevgi dolu kalpleri." dedikten sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Üsküdar Belediyesi bu huzurlu mekanda hem farkındalık oluşturuyor hem de down sendromlu arkadaşlarımıza meslek ve özgüven kazandırıyor, bu çok değerli. Çok başarılı çocuklar, birkaç çocuğumuz topluma taşıma araçlarını kullanıyor. Mart ayı farkındalık ayı yavrularımız için. Bütün şarkılarımı biliyorlar, 'Kara Gözlüm' den girdik 'Ah Geceler' den çıktık. Hepsini biliyorlar. Başkana çok teşekkür ediyoruz.