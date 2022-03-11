Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Sayan sevgilisi Çağlar Ökten ile evleniyor mu?

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın, beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten’den evlilik teklifi aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre Sevgilisine 'Evet' diyen Seda Sayan 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Peki, Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, ne iş yapıyor? İşte Çağlar Ökten hayatı hakkında merak edilenler...

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten aslen Mersin, Tarsus'ludur. 1987 doğumlu olan Ökten'in annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.