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14 Şubat Sevgililer Günü'nde müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.

İşleri nedeniyle hemen balayına çıkamayan çift, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yakın dostlarıyla birlikte özel jetle Fransa'nın başkenti Paris'e gitmişti.

GELİNLİKLE PARİS SOKAKLARINDA!

Birlikte keyifli vakit geçiren ikiliden balayı pozları gelmeye devam ediyor. Seda Sayan, fotoğraf çekimi için Paris sokaklarında gelinlikle dolaştı. Sayan, o anlarda eşiyle el ele yürürken çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

METROYA BİNDİLER

Çift, şehri gezmek için daha sonra da metroya bindi. Sayan, kendilerine eşlik eden arkadaşı Esra Özmen ve eşi Fuat Özdolgun ile çekilen bu fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

"HERKESE İYİ BAYRAMLAR"

Balayında eşiyle birlikte objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, bu kareyi de Instagram'dan "Herkese iyi bayramlar." notuyla paylaşmıştı.

SÜRPRİZ NİKAH

Öte yandan Sayan ve Ökten'in, 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi bekleniyordu. Ancak ikili, vizede yaşanan problemler nedeniyle geçtiğimiz hafta İstanbul'da dünyaevine girmişti. Gerçek ismi "Aysel Gürsaçer" olan sanatçı, "Ökten" soyadını almıştı.

OĞULCAN NİKAHA KATILMADI

Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise bu evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. 31 yaşındaki Engin'in, annesinin nikahına katılmaması da dikkat çekmişti.

"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

Seda Sayan, daha önce verdiği bir röportajda ise, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." demişti.

DAHA ÖNCE 6 KEZ EVLENDİ

Seda Sayan, 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yapmıştı. 6 yıl süren beraberliğin sonunda ilişki, yine gizli bir şekilde sonlanmıştı.

BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Seda Sayan, eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bırakmıştı. Sayan'ın bu ilişkiden Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya gelmişti. İkili, 1995 yılında yollarını ayırmıştı.

TRAFİKTE TANIŞTI

Sayan, 1998 yılında kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yapmıştı. 1999'da boşanan çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanışmıştı.

Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip, "Sizin hayranınızım." demişti. Çiftin bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzanmıştı.

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan, 2000’de evlenmiş, 2001’de de boşanmıştı.

Sayan, daha sonra da Gökhan Şükür ile dünyaevine girmişti. Ancak Seda Sayan'ın bu evliliği de uzun süreli olmamıştı.

Ünlü şarkıcı, son evliliğini 2008'de Onur Şan ile gerçekleştirmişti. Sayan ile Şan, 2010'da boşanmıştı.