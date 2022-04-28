Görüntü vermek istemedi

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde 7'nci kez nikah masasına oturan Seda Sayan, önceki gün yeni eşi Çağlar Ökten ile Maslak'taki bir mekanda otururken görüntülendi.

Uzun süre restoranda vakit geçiren ikili, akşam yemeğinin ardından evlerinin yolunu tuttu.

Sayan'ın gazetecilere görüntü vermek istememesi ise dikkatlerden kaçmadı.

OĞLU NİKAHA KATILMADI

Öte yandan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan ile Çağlar Ökten, 4 gün önce evlenmişti. Çift, Beşiktaş'taki lüks bir otelde birbirlerine 'Evet' demişti.

Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in bu evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. 31 yaşındaki Engin, annesinin nikahına da katılmamıştı.