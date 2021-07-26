"MERAK ETMEYİN İYİYİM"



Seda Sayan, kendisine gelen tepkilere şu yanıtı vermişti:



Dudak liftingi yaptırdım. Ama her gün çekimim olduğu ve yaptırdığım işlemleri saklamadığım için ekrana burnumun altındaki bantla çıktım. Ekrandan görüntü alındığında acayip çirkin çıkıyor. Beni merak etmeyin iyiyim ya. İşte son halim.