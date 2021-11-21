"ÖYLE BİR ŞEY YOK!"

Kısa bir süre önce müzisyen Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı ileri sürülmesi üzerine sadece iş arkadaşı olduklarını açıklayıp iddiaları reddeden 58 yaşındaki şarkıcı, "İlişkinizin reklam ilişkisi olduğu haberleri çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Bunu siz yazıyorsunuz. Öyle bir şey yok!" yanıtını verdi.