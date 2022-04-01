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Seda Sayan: Artık sizinle konuşmuyorum!

Sunucusu olduğu programda solistlik yapan Çağlar Ökten ile evlilik kararı alan Seda Sayan, muhabirlerin, "Mücevherin alım gücü azaldı' açıklamanız çok konuşuldu ve tepki çekti. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu cevaplamamayı tercih etti. Ünlü şarkıcı, "Artık sizinle konuşmuyorum" diyerek, oradan ayrıldı

01.04.2022 - 09:23 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yunan şarkıcı Antonis Remos, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, geceye sevgilisi Çağlar Öktem ile katıldı.

  • "ARTIK SİZİNLE KONUŞMUYORUM"

    Sayan, mekan çıkışı muhabirlerin kendisine yönelttiği, "Mücevherin alım gücü azaldı' açıklamanız çok konuşuldu ve tepki çekti. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

    Ardından ünlü şarkıcı, "Artık sizinle konuşmuyorum. İyi geceler." diyerek, aracına bindi.

  • "ÇAĞLAR'IN İŞİ KOLAYLAŞTI!"

    Öte yandan ilk evliliğini 1987 yılında yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan bir çocuk annesi Seda Sayan, şarkıcı Çağlar Ökten’le ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan 59 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz hafta bir mücevher fuarındaydı.

    Sayan, "Tam nikaha doğru çok doğru bir adresteyim. Çağlar'ın işi kolaylaştı." sözleriyle espri yapmıştı.

  • "TAKILARIMI KENDİM ALIYORUM"

    Seda Sayan, "Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında ben takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım bende olmayacakta böyle görkemli yüzükler kimde olacak!" demişti.

  • "GELİNLİĞİM SADE VE ABARTISIZ OLACAK"

    Düğünüyle ilgili detay veren Sayan, "Nikahımızı Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak. Şahitler hakkında detay vermek istemiyorum. Nikah sonrası bir yemek tertip etmeyi düşünüyoruz sadece. Gelinliğim sade ve abartısız olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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