Seda Sayan'a gönderme mi yaptı?

Sayan, göğüslerinden üç kez de operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı bununla da yetinmeyip gıdısını altırdı, kaşlarını gerdirdi. Cildine doku takviyesi yaptırdı.



Sayan ayrıca, dişlerini de iki kez yaptırdı.