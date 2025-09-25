Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Magazin Seda Önder: Boşanmak istiyorum - Magazin haberleri

        Seda Önder: Boşanmak istiyorum

        Şarkıcı Seda Önder, 2016'da evlendiği iş adamı İlhan Sapan'dan boşanma kararı aldığını açıkladı. Önder, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Benim için bu evliliğin artık geri dönüşü yok"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 21:53 Güncelleme: 25.09.2025 - 21:53
        Şarkıcı Seda Önder, 201'da hayatını birleştirdiği İlhan Sapan'dan boşanmak istediğini sosyal medya üzerinden paylaştı. Sapan ile olan evliliğinden iki çocuğu olan Önder, evliliğinin, artık dönüşü olmayan yola girdiğini vurguladı.

        Seda Önder paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Nisan ayından bu yana ayrı olduğum evliliğimle ilgili, anlaşmalı boşanma sürecinde beklediğim uzlaşı maalesef geri dönüşü olmayan, ağır ve kabul edilemez maddelerle önüme geldi. Her ne kadar kusurlu olmayan taraf ben olsam da, dayatılan bu şartlara boyun eğmeyeceğim. Çünkü bu süreç yalnızca bir imza meselesi değil; insanın onurunu, emeğini ve hayatını ilgilendiriyor."

        Seda Önder, sözlerine şöyle devam etti,; "Benim için bu evliliğin artık geri dönüşü yok. Hayatımı korku, baskı veya haksız şartlarla şekillendirmeyi kabul etmiyorum. Kararlı duruşumun, adalet ve hakkaniyetin en büyük savunucusu olduğuna inanıyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Gücümü, doğru olanı savunmaktan alıyorum ve istemediğim bu evlilikte zorbalık, tehdit ve korkuyla devam etmeyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum. Boşanmak istiyorum."

        #Seda Önder
        #İlhan Sapa

