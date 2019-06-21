Seda Ocak kimdir?

Survivor'un sevilen yüzü olan Seda Ocak survivorda final adayları arasında gösteriliyor. Başarılı sporcunun hayatı merak konusu olmuştu. 2 çocuk annesi olan Seda Ocak'ın hayatı sizlerle...

SEDA OCAK'IN BİYOGRAFİSİ

Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.