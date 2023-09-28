Seda Fettahoğlu'nun parkta ölü bulunmasıyla çocukluk arkadaşı yıkıldı! Özge Özder açıklamasıyla yürek burktu!

Özge Özder şu satırları yazdı: “Fotoğrafını paylaşmaya elin varmadı Sedacığım… Bir kol boyu mesafede yan yana yıllar, zamanlar geçirip bir arpa boyu yardımı dokunamıyormuş bazen insanın… ‘Biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık’ diye paylaşmışsın… Ben senin çabaladığın anları yazdım aklıma, şahidim ve hep o anlarda anacağım seni… Son aldığın makyaj kalemi hediyen, 8 seneyi aşan kulis arkadaşlığı ve Ankara’da aynı dönem aynı hayalleri kuran çocukluk hallerimizle birlikte her daim benimle olacaksın… Hoşça kal canım Seda… Ailene sabır diliyorum ve biz sevenlerine… Huzur bulsun yorgun ruhun, hoşça kal…”