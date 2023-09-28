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        Haberler Magazin Seda Fettahoğlu’nun parkta ölü bulunmasıyla çocukluk arkadaşı yıkıldı! Özge Özder açıklamasıyla yürek burktu!

        Seda Fettahoğlu'nun parkta ölü bulunmasıyla çocukluk arkadaşı yıkıldı! Özge Özder açıklamasıyla yürek burktu!

        Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Seda Fettahoğlu dün öğle saatlerinde Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulundu. Acı haberi alan çocukluk arkadaşı Özge Özder, sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 10:48 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:48
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        • 1

          İstanbul Beyoğlu’nda dün sabah 08.00 sıralarında bir parkta yürüyüşe çıkan üniversite öğrencisi bir genç, önce silah sesi duyduğunu ardından da yerde yatan bir kadın gördüğünü söyleyip polise haber verdi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hemen Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan 10 Aralık Şehitleri Parkı'na geldi.

        • 2

          Bir kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede cesedin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu’na ait olduğu anlaşıldı. Fettahoğlu’nun yanı başında üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı bir tabanca ve içerisinde şarjöre basılı yedi fişek ve kovan bulundu. Ayrıca ekipler yaptığı incelemede çantasında çok sayıda antidepresan ilaçlar buldu.

        • 3

          Seda Fettahoğlu ölmeden 4 gün önce sosyal medya hesabında bu pozunu yayınlayıp altına: "Yaşamı sev bedeni koru" notunu düşmüştü. Acı haberi alan çocukluk arkadaşı Özge Özder, sosyal medya hesabından yürek burkan bir açıklama yaptı.

        • 4

          Özge Özder şu satırları yazdı: “Fotoğrafını paylaşmaya elin varmadı Sedacığım… Bir kol boyu mesafede yan yana yıllar, zamanlar geçirip bir arpa boyu yardımı dokunamıyormuş bazen insanın… ‘Biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık’ diye paylaşmışsın… Ben senin çabaladığın anları yazdım aklıma, şahidim ve hep o anlarda anacağım seni… Son aldığın makyaj kalemi hediyen, 8 seneyi aşan kulis arkadaşlığı ve Ankara’da aynı dönem aynı hayalleri kuran çocukluk hallerimizle birlikte her daim benimle olacaksın… Hoşça kal canım Seda… Ailene sabır diliyorum ve biz sevenlerine… Huzur bulsun yorgun ruhun, hoşça kal…”

        • 5

          İşte Özge Özder'in paylaşımı...

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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