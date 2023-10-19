Seda Fettahoğlu, törenle anıldı
Geçtiğimiz ay Beyoğlu'nda ölü olarak bulunan oyuncu Seda Fettahoğlu, İBB Şehir Tiyatroları'nda düzenlenen törenle anıldı. Meslektaşları ve arkadaşları yaptıkları konuşmalarda Fettahoğlu'nun kaybının bir hayli büyük olduğunu söyledi
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Eylülde Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda ölü olarak bulunan ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenle anıldı.
Sunuculuğunu Tolga Yeter’in yaptığı, anma törenine Seda Fettahoğlu’nun ailesi, dostları, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak ile Emrah Özertem’in yanı sıra meslektaşları katıldı.
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“SEDA BU EVİN KIZI OLDU”
Törende söz alan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, şunları söyledi: Hepimizin başı sağ olsun. Bize çok yakın bir insanın kaybı çok üzücü. Seda bu evin kızı oldu. Birçok oyuncu gelir gider ancak evin kızı olmayı çok az insan hak eder. Bu anma o yüzden kaçınılmazdı. Onu buradan uğurlayamamak ağır geldi. Hayat ona çok ağır gelmiş. Çok üzgünüm bu ağır kayba. Çok özel bir insanı kaybettik. Elini tutamamışız. Yattığı yer incitmesin. Buluşmak üzere diyorum.
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“BİZE EN YAKIN OLDUĞU ZAMAN BİLE ÇIĞLIĞINI DUYMADIK”
Seda Fettahoğlu’nun ailesi adına söz alan Ayşe Tolga ise duygularını şu şekilde dile getirdi: Bizim ailemizin en küçüğü, neşe dolu bir kızdı. İstanbul’a geldiğinden beri çok yakındık. Bize en yakın olduğu zamanda bile çığlığını duyamadık. Tam anlamıyla bir sanatçıydı. Ailesi adına bu töreni düzenleyen herkese, Şehir Tiyatroları’na teşekkür ediyoruz.
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Konuşma yapan arkadaşları ve meslektaşları Seda Fettahoğlu’nun kimseyi kırmadığını, hiç öfkelenmediğini, her zaman neşeli biri olduğunu, sorunun değil çözümün bir parçası olmaya gayret ettiğini ve herkesin hayatını güzelleştirmek için olağanüstü bir gayret gösterdiğini, her zaman iyimser ve sevecen tavrından bahsettiler.
İBB Şehir Tiyatrosu geleneği üzere, Seda Fettahoğlu’nun ebedî yolculuğunu temsilen yakılan mumu; meslektaşı Özge Kırdı, kaidenin üzerindeki yerine yerleştirdi.
Tören, sanatçıların hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazmalarıyla sona erdi.
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SEDA FETTAHOĞLU
1979’da dünyaya gelen Seda Fettahoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997’de bitirdi. Ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlayarak 2002'de buradan mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, kariyeri boyunca İBB Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.
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