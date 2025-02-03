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        Haberler Magazin Seda Bakan: Kendimize gelemiyoruz - Magazin haberleri

        Seda Bakan: Kendimize gelemiyoruz

        21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'ndeki yangında aralarında 36 çocuğun da olduğu 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Acı olayla ilgili yeni bir açıklamada bulunan oyuncu Seda Bakan; "Ben, otel yangınındaki aileler ve çocuklar için kahroluyorum. Gerçekten kendimize gelemiyoruz" diyerek üzüntüsünü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 09:04 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:04
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        "Kendimize gelemiyoruz"
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        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de bir yangın çıkmış, bu yangın büyük bir faciaya neden olmuş ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Yangında; 36 çocuk da aileleriyle birlikte hayatını kaybetmişti.

        Yarı yıl tatilinde yaşanan yangının ardından okulların açılmasıyla iki çocuk annesi oyuncu Seda Bakan, acı olayı yeniden anıp üzüntüsünü dile getirdi.

        "OTEL YANGININDAKİ AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN KAHROLUYORUM"

        Seda Bakan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Okullar açılıyor... Ben otel yangınındaki aileler ve çocuklar için kahroluyorum. Allah, yakınlarını kaybeden tüm ailelere, dostlarına sabırlar versin. Gerçekten kendimize gelemiyoruz...

        Fotoğraflar: AA, İHA, Instagram

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        #Seda Bakan
        #Bolu Kartalkaya
        #yangın

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