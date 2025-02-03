Seda Bakan: Kendimize gelemiyoruz

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de bir yangın çıkmış, bu yangın büyük bir faciaya neden olmuş ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Yangında; 36 çocuk da aileleriyle birlikte hayatını kaybetmişti.

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Yarı yıl tatilinde yaşanan yangının ardından okulların açılmasıyla iki çocuk annesi oyuncu Seda Bakan, acı olayı yeniden anıp üzüntüsünü dile getirdi.

"OTEL YANGININDAKİ AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN KAHROLUYORUM"

Seda Bakan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Okullar açılıyor... Ben otel yangınındaki aileler ve çocuklar için kahroluyorum. Allah, yakınlarını kaybeden tüm ailelere, dostlarına sabırlar versin. Gerçekten kendimize gelemiyoruz...

Fotoğraflar: AA, İHA, Instagram