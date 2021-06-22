"BİR SÜRE SARIŞINIM A DOSTLAR!"

Kahverengi saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, son halini, "Bir süre sarışınım a dostlar!" sözleriyle 1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladı. Takipçilerine, "Olmuş mu?" sorusunu yöneltmeyi de ihmal etmeyen Seda Bakan'ın gönderisi çok sayıda beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Bazı takipçileri, "Çok güzel olmuş" derken, bazıları ise, "Sarı renk yüzünüzü soluk göstermiş" yorumunu yaptı.