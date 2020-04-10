İrem Derici ise, yayına bağlandı ve isyan etti. Derici açıklamasında, "Sanki küfür etmişim gibi bipliyorsunuz anlamıyorum. Yapılan montaj nasıl işinize gelirse öyle yapılmış. Öyle bir lanse ediyorsunuz ki sanki ben ana avrat küfür etmişim gibi... Her şeyi çarptırmanıza izin vermeyeceğim. Siz de öyle bir konuşursunuz ki ekran önünde prensescilik oynuyorsunuz. Bir şeyi yapacaksanız tam yapın sonraki bölümü de verin." ifadelerini kullandı.