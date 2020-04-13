Seda Akgül, Beyaz TV ekranlarında yer alan Söylemezsem Olmaz programındaki ayrılığıyla gündeme geldi. Yıllardır ekranlarda sunuculuk yapan Seda Akgül'ün neden programdan ayrıldığı merak ediliyor. İşte Seda Akgül'ün instagram üzerinden yaptığı Söylemezsem Olmaz açıklaması...

SEDA AKGÜL, SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN NEDEN AYRILDI?

Seda Akgül sosyal medyadan yaptığı açıklamada, annesi ve babasının Çeşme'ye yerleştiğini koronavirüs nedeniyle de dışarı çıkmadıklarını haftasonları anne ve babasının yanına giderek ihtiyaçlarını giderdiğini anlattı. Akgül, koronavirüs tehlikesi nedeniyle programdan ayrılarak tamam Çeşme'de kalacağını söyledi. Akgül konuşmasında, programa ara verilmemesine de sitem etti.

İşte Seda Akgül'ün Söylemezsem Olmaz açıklaması;

SEDA AKGÜL KİMDİR?

Seda Akgül 17 Haziran 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk sunucu ve akademisyen ve yazardır. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington’da staj görmüştür.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8’de görev almıştır. Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi’nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir. TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014'te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D'ye geçmiştir. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi. 2016 Temmuz'da boşandı. Kısmetse Olur isimli reality show programını sundu. En son TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programında yer aldı. Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli ikimadet çok satan kitabın yazarıdır.