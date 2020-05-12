Seda Akgül, İstanbul'u terk ederek koronavirüs salgınını Çeşme'deki evinde geçirmeye başlamıştı. Akgül 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası yaptığı video paylaşımındaki sözleri tepki çekti.

Seda Akgül sosyal medyadan paylaştığı videoda "Yetkililere yalvarıyorum; nolur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın. Beden ve ruhu ayıramazsınız. Artık şunu mu dedirteceksiniz; ‘ya korona canımı alsın daha iyi.’ Ben bunu demek üzereyim. Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?" dedi.

Akgül'ün bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.